В Минске семейной паре в седьмой раз назначили сутки по статье о распространении экстремистских материалов

Суд Ленинского района Минска назначил 26-летним супругам Сергею Крупеничу и Анастасии Крупенич-Кондратьевой 15 и 14 суток соответственно по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП) за пересылку в личных сообщениях материалов телеграм-каналов, признанных экстремистскими, сообщает Reform.by со ссылкой на знакомых пары.

Супругам назначили наказание в седьмой раз. Они находятся на Окрестина уже 84 дня.

Анастасия Крупенич-Кондратьева — бывший учитель минской гимназии. На видео, появившемся в телеграм-канале ГУБОП, она извинялась за то, что сбросила данные ребенка милиционера в признанный экстремистским телеграм-канал «Черная книга Беларуси».