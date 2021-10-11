Бизнесмен Юрий Чиж обжаловал заключение под домашний арест и направление на психиатрическую экспертизу

Сегодня в суде Центрального района Минска бизнесмен Юрий Чиж обжаловал свое задержание, заключение под стражу, его продление и домашний арест. Об этом стало известно из расписания заседаний на сайте Верховного суда.

Заседание проходило в закрытом режиме. Кроме задержания и меры пресечения, бизнесмен оспорил направление на судебно-психиатрическую экспертизу. О решении суда ничего неизвестно. В расписании не указана статья Уголовного кодекса, по которой расследуется дело против Чижа.

Позже Sputnik со ссылкой на пресс-службу суда написал, что сегодня в закрытом судебном заседании была рассмотрена жалоба на заключение бизнесмена под стражу; ее не удовлетворили. В суде отметили, что других жалоб по делу Чижа не рассматривалось.

Об изменении Чижу меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест в июне писала «Наша Нiва» со ссылкой на неназванные источники.

Беларуского бизнесмена и сооснователя компании «Трайпл» Юрия Чижа задержали 15 марта 2021 года. О причинах задержания неизвестно до сих пор.

Юрия Чижа уже задерживали в марте 2016 года. Вместе с бизнесменом в СИЗО КГБ оказались еще пять человек, их подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (статья 243 УК). По словам на тот момент председателя КГБ Валерия Вакульчика, сумма ущерба по уголовному делу составляла около 12 млн долларов. 14 сентября Юрию Чижу изменили меру пресечения на подписку о невыезде — бизнесмену отвели определенный срок на погашение предъявленных претензий.

Издание Zerkalo уточняет, что в 2016 году Чиж был одним из самых известных бизнесменов Беларуси и занимал 12 место в бизнес-рейтинге «Ежедневника». В 2010 году журнал «Дело» оценивал его состояние в 90 млн долларов. В 2011 и 2013 годах он возглавлял список «Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси». СМИ называли Юрия Чижа «кошельком Лукашенко», а в марте 2012 года Евросоюз ввел личные санкции в отношении бизнесмена, а также ограничения против его компаний.

Обновлено в 17:16: Добавлена информация Sputnik.