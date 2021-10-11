Журналисту «Комсомольской правды» Геннадию Можейко предъявили обвинение по двум статьям УК

Журналисту «Комсомольской правды в Беларуси» Можейко предъявили обвинение в разжигании вражды (статья 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК), сообщает «Комсомольская правда».

«Следователь вынес решение буквально в последние часы, когда истекали все процессуальные сроки», — отмечает издание.

Как пишет «Комсомольская правда», Можейко находится в СИЗО Жодино, в его камере введен карантин из-за COVID-19. Адвокатам и родственникам запрещают посещать журналиста и передавать ему передачи.