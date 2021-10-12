При попытке перейти границу задержали многодетного отца из Гродно, обвиняемого в оскорблениях власти в комментариях

При попытке пересечь границу с Польшей силовики задержали 36-летнего многодетного отца из Гродно, против которого было возбуждено уголовное дело за комментарии в телеграме, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Мужчине предъявлено обвинение в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и представителя власти (статья 369 УК) и судьи (статья 391 УК). Ему также вменяют изготовление самодельного взрывного устройства (часть 1 статьи 295-3 УК), следует из пресс-релиза.

Всего СК выявил «13 уголовно наказуемых фактов противоправной деятельности» гродненца. Ведомство отмечает, что комментарии мужчины в телеграме «были выражены в неприличной форме и имели ненормативную форму речевого выражения».

«Установлено, что обвиняемый кустарным способом изготовил предмет, который, согласно заключению взрывотехнической экспертизы, является предметом, поражающее действие которого основано на использовании горючих веществ», — пишет пресс-служба СК.

После задержания мужчину заключили под стражу.