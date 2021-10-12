Минздрав впервые сообщил более чем о 2 тысячах зараженных коронавирусом в Беларуси

Министерство здравоохранения опубликовало новую официальную статистику по коронавирусу в Беларуси и впервые сообщило более чем о двух тысячах зараженных за сутки.

По данным Минздрава, за день коронавирусом заразились 2 038 человек, 15 пациентов скончались.

Сегодня издание Zerkalo со ссылкой на источник опубликовало данные по заболеваемости COVID-19 почти за две недели. Только в Минске 7 октября зарегистрировали 3 089 случаев коронавируса, в то время как Минздрав в этот день сообщал о 1 983 случаях по всей стране.

Источник передал журналистам данные за 12 дней — с 29 сентября по 10 октября. Из них в течение семи дней число новых случаев COVID-19 в Минске превышало официальные цифры Минздрава по всей Беларуси.

В апреле «Медиазона» опубликовала исследование, согласно которому с июня по декабрь 2020 года только в Минске заболели как минимум 101 966 человек. Минздрав утверждает, что в этот период во всей стране — включая Минск — зарегистрировали только 88 753 пациентов с коронавирусом.