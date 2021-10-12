Житель Быхова оставил комментарий «дрыщ» под новостью о приговоре за то же слово в адрес омоновца и получил 1,5 года химии

Суд Быховского района Могилевской области приговорил водителя и многодетного отца Николая Ковалевского к 1,5 годам химии за оскорбление сотрудника ОМОНа (статья 369 УК) Владислава Шукайлы. Согласно обвинению, Ковалевский оскорбил силовика словом «дрыщ» — так он прокомментировал новость о приговоре минчанину, осужденному за то же слово в комментарии под фотографией того же омоновца, сообщает правозащитный центр «Вясна».

22 апреля Ковалевский оставил комментарий «дрыщ» под постом в группе Nexta во «Вконтакте». Этот пост был посвящен приговору 30-летнему Дмитрию Чахуте, которому суд Центрального района Минска в апреле назначил 2 года домашней химии за оскорбление Шукайло комментарием «Позывной дрыщ» в телеграм-канале «Каратели Беларуси». Чахуту обязали выплатить 1 000 рублей компенсации.

Ковалевский частично признал вину: он согласился, что действительно оставил этот комментарий, однако сказал, что не собирался оскорблять силовика. Само слово «дрыщ», по его мнению — это неоскорбительная характеристика телосложения.

Помимо назначенных Ковалевскому 1,5 лет химии, суд обязал его, как и Чахуту, выплатить 1 000 рублей компенсации пострадавшему омоновцу.