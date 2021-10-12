Против Тихановской и Латушко возбудили уголовное дело о «самовольном присвоении власти»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о самовольном присвоении звания или власти должностного лица (статья 382 УК) в отношении политиков Светланы Тихановской и Павла Латушко, сообщил представитель ведомства в эфире телеканала «Беларусь 1».

Официальный представитель СК Сергей Кабакович сказал, что политки «по согласованию с другим участниками заговора <...> создали псевдоорганы государственной власти, управлений и представительств Республики Беларусь за рубежом». По его словам, далее они, «продолжая свои преступные действия», вступили в переговоры с иностранными государствами и международными организациями.

2 апреля Тихановскую и Латушко внесли в список причастных к террористической деятельности.

Ранее Павлу Латушко инкриминировали заговор с целью захвата госвласти (часть 1 статьи 357 УК), создание экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК) и призывы к действиям на причинение вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК). По делу о создании экстремистского формирования проходят члены Координационного совета, в который входит также Светлана Тихановская.