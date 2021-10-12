Из СИЗО вышли двое друзей и помощник Бабарико, задержанные по «делу Белгазпромбанка»

Из СИЗО вышли друзья Виктора Бабарико Светлана Купреева и Дмитрий Карако, а также личный помощник банкира Дмитрий Жердецкий, задержанные летом прошлого года по «делу Белгазпромбанка». Об этом сообщило издание Zerkalo и подтвердил штаб Бабарико.

В штабе уточняют, что им изменили меру пресечения. На какую именно, неизвестно: «Они находятся дома со своими близкими. Связи с ними пока нет», — написала команда Бабарико.

По информации «Вясны», Купреева находится под подпиской о невыезде.

Позже «Наша Нiва» со ссылкой на источник написала, что на свободу вышли и другие фигуранты дела, связанные с компаниями-клиентами «Белгазпромбанка». Это глава наблюдательного совета страховой компании «Кентавр» Ольга Радецкая, учредители «Приватлизинга» Андрей Харланович и Алексей Геращенко, совладелец компании и заместитель Радецкой в «Кентавре» Антон Морозов. Ранее сообщалось, что Морозова обвиняют в отмывании денег (часть 2 статьи 235) и в уклонении от налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243).

Как пишет издание, дела против них не закрыты, а обстоятельства освобождения из СИЗО неизвестны.

Издание Zerkalo пишет, что из СИЗО также вышел экс-советник Виктора Бабарико и член правления Белгазпромбанка с 2006 по 2020 год Владимир Сажин. По какой статье его обвиняют, неизвестно.

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Светлану Купрееву задержали 11 июня 2020 года о делу об уклонении от уплаты налогов (статья 243 УК). По этой же статье 18 июня задержали Дмитрия Карако. По какому делу проходил Жердецкий, неизвестно.

Обновлено в 13:39. Добавлена информация «Нашай Нiвы» об освобождении еще нескольких человек, задержанных по «делу Белгазпромбанка».