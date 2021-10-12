«Наша Нiва»: 53‑летняя арестантка, заболевшая COVID‑19 на Окрестина, умерла после освобождения

Минчанка Елена Амелина умерла от последствий COVID-19 после отбытия административного ареста в минском изоляторе на Окрестина, сообщает «Наша Нiва» со ссылкой на ее бывшую сокамерницу — журналистку Катерину Карпицкую.

Карпицкая пояснила «Медиазоне», что женщина «пришла [в изолятор] здоровой, бодрой пенсионеркой», однако затем ее состояние ухудшилось: «Она в основном спала — либо под нары залезала, либо рядом лежала, где место было в этой двухместной камере». В этой камере в разное время находилось от семи до 12 человек, добавила журналистка.

Как утверждает Карпицкая, в изоляторе Амелиной давали парацетамол, а «когда совсем стало плохо и температура была — антибиотик».

«Из ЦИП Елена отправилась на ИВЛ, и так и не выкарабкалась», — приводит «Наша Нiва» комментарий журналистки.

По информации издания, Амелиной было 53 года.

Сама Карпицкая находилась в изоляторе 30 суток — с 14 августа по 13 сентября. Она рассказывала о тяжелых условиях содержания, в том числе, о вспышке COVID-19 среди арестантов.

«Всех атаковывал коронавирус, который, как и другие болезни, лечится там с большего парацетамолом», — писала она.