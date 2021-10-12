Умер водитель автобуса Павел Сибилев, пострадавший от светошумовой гранаты в первый день после выборов

10 октября умер 49-летний водитель автобуса Павел Сибилев, пострадавший 10 августа 2020 года от светошумовой гранаты, сообщает «Наша Нiва» со ссылкой на родственников Сибилева.

10 августа 2020 года Сибилев заканчивал рабочую смену в минском автобусе №163, который попал в пробку. Как мужчина рассказывал «Нашай Нiве», он вышел наружу, чтобы обсудить ситуацию со своим коллегой, когда ему в спину попала светошумовая граната и резиновые пули. Из-за этого он месяц провел в военном госпитале, где ему пересаживали кожу, а в итоге назначили первую группу инвалидности.

После выписки из госпиталя, куда он попал из-за полученных травм, у мужчины обнаружили онкологическое заболевание — злокачественные образования в районе поджелудочной железы и простаты.