Беларусь обвинила представительство ООН в оплате адвокатов протестующим за счет денег для людей с инвалидностью

Беларусь обвинила представительство ООН в стране в оплате адвокатов для 23 протестующих за счет денег, выделенных на помощь людям с инвалидностью и жертвам домашнего насилия, следует из заявления постоянного представительства Беларуси в организации.

По версии беларуской стороны, советник по правам человека в Офисе постоянного координатора ООН в Беларуси «инициировал нецелевое использование финансовых средств УВКПЧ». Средства, о которых идет речь, предназначались для юридической помощи людям с инвалидностью или пострадавшим от домашнего насилия.

Как утверждает беларуское представительство, двое сотрудников Офиса ООН при поддержке чиновника организации разработали и реализовали «незаконную схему оплаты услуг адвокатов» 23 беларуским гражданам, которые «не являются ни лицами с ограниченными возможностями, ни жертвами домашнего насилия».

Эти люди, как пишет представительство, «участвовали в противозаконных протестных акциях, направленных на подрыв государственности и свержение действующей власти».

«Оформление платежных документов осуществлялось тайно, в обход официально согласованной деятельности, через вовлеченного в такую противоправную деятельность, с его осознанного ведома, С. Дроздовского, директора "Офиса по правам людей с инвалидностью" и при непосредственном участии юриста этого учреждения», — добавляет ведомство.

Как уточняет представительство, Дроздовскому и его сотруднику предъявили обвинения в мошенничестве (часть 2 статьи 209 УК).

«При этом С. Дроздовский с учетом его инвалидности находился под домашним арестом. С 30 июля 2021 г. в отношении этих граждан мера пресечения изменена, они находятся на свободе», — уточняет беларуская сторона.

26 сентября министр иностранных дел Владимир Макей в разговоре с генсеком ООН Антониу Гуттеришем пообещал, что вскоре Беларусь обнародует информацию «о том, как некоторые представители команды ООН в Беларуси использовали финансовые средства ООН, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций».