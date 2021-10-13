Минюст начал дисциплинарное производство в отношении адвоката Натальи Мацкевич из‑за защиты Виктора Бабарико

Минюст возбудил дисциплинарное производство в отношении адвоката Натальи Мацкевич, которая защищает анархиста Николая Дедка, политиков Сергея Тихановского и Виктора Бабарико, сообщает «Радыё Свабода».

О том, что что Мацкевич отстранили от работы, журналистам рассказал отец Николая Дедка Александр. «В результате у моего сына произошла юридическая катастрофа — он во второй раз во время суда остался без защиты. Неделю назад она еще могла навестить сына в СИЗО на улице Володарского, вчера планировали навестить, а тут такая проблема», — объяснил он.

Позже в комментарии «Медиазоне» адвокат рассказала, что дисциплинарное производство против нее связано с защитой Виктора Бабарико.

«Я бы не хотела сейчас комментировать подробно основания для возбуждения дисциплинарного производства из соображений этики в отношении своих коллег, которым предстоит принять решение по этому вопросу. Могу сказать, что это касается осуществления мною защиты по делу Виктора Бабарико на предварительном следствии в июне и июле 2020 года и в один из дней апреля 2021 в суде», — сказала Наталья Мацкевич «Медиазоне».

Адвокат сожалеет, что в связи с этим ей «приходится прервать защиту Тихановского, который в этом нуждается в суде».

Наталья Мацкевич работает в Минской городской коллегии адвокатов.

Адвокат пожаловалась в Генпрокуратуру из‑за публикации на ОНТ записи ее конфиденциального разговора с Тихановским

Обновлено в 16:08. Добавлен комментарий Натальи Мацкевич «Медиазоне».