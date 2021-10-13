Двое минчан удерживали в квартире человека с инвалидностью и снимали на телефон издевательства над ним

Милиция задержала двоих минчан 22 и 23 лет, которых подозревают в издевательстве над человеком с инвалидностью, сообщает ведомство.

Против задержанных возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы (статья 183 УК).

По версии ведомства, в начале октября молодые люди заманили в квартиру 21-летнего мужчину с инвалидностью под предлогом проверки работы компьютера. «В течение нескольких дней гостя удерживали взаперти и глумились над ним в присутствии других людей: заставляли раздеваться до нижнего белья, танцевать на табурете, избивали, прижигали к телу сигареты и зажимали плоскогубцами пальцы. Происходящее снималось на мобильный телефон», — сказано в пресс-релизе МВД.

По словам одного из задержанных, мужчину планировали заставить собирать стеклотару, чтобы забирать себе вырученные таким образом деньги. В одну из вылазок потерпевший убежал.

Один из задержанных безработный, а второй трудится дворником в детском саду.