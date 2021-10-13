Суд отказал журналисту Геннадию Можейко в изменении меры пресечения

Суд Партизанского района Минска отказал журналисту Геннадию Можейко в изменении меры пресечения — он остается под стражей, сообщает издание Sputnik.

Процесс проходил в закрытом режиме, в зале находились только судья, адвокат и прокурор. Самого Можейко в суд не привели.

Журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» задержали 1 октября. Ему предъявили обвинение в разжигании вражды (статья 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).