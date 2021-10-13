Консульство Беларуси в минском аэропорту прекратило выдачу виз гражданам Сирии, Ирана, Афганистана и еще четырех стран
Консульство Беларуси в минском аэропорту прекратило выдачу виз гражданам Сирии, Ирана, Афганистана и еще четырех стран
13 октября 2021, 18:19
 
 
 
 
 

Беларуское консульство в минском аэропорту прекратило выдачу виз гражданам Афганистана, Египта, Пакистана, Сирии, Йемена, Ирана и Нигерии, сообщил на своем сайте туроператор «Анекс Тур».

Министерство иностранных дел информации об этом не публиковало.

«Ходатайства о выдаче визы гражданам данных стран консульский отдел МИД Беларуси в аэропорту у встречающей стороны не принимает, следовательно, визы в аэропорту по прибытии получены быть не могут», — написал туроператор.

Теперь граждане этих стран могут въехать в Беларусь только при наличии в паспорте беларуской визы, утверждает «Анекс Тур».

На сайте МИД указано, что визы в аэропорту выдает управлением по вопросам въезда иностранцев главного консульского управления министерства. Ходатайство должно быть подано не позднее чем за два рабочих дня до даты прибытия иностранца.

     
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