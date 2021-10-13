Польские спецслужбы задержали пенсионера, обвиняемого в шпионаже в пользу Беларуси

10 октября польские спецслужбы задержали пенсионера, которого обвиняют в шпионаже в пользу КГБ Беларуси (статья 130 УК Польши), сообщает пресс-секретарь министра специальных служб.

По заявлению ведомства, задержанный гражданин Польши служил в ЗОМО с 1981 года, а затем в гражданской милиции и полиции до 1999 года. В 2001 году он ушел в отставку в звании лейтенанта пограничной службы.

11 октября Средместьский районный суд Варшавы избрал ему меру пресечения в виде ареста на три месяца.