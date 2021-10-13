До 14 500 рублей. Минюст рассказал о возможных штрафах за нарушение масочного режима

За нарушение обязательного масочного режима физлицо могут оштрафовать на сумму до 30 базовых величин, сообщила в интервью «Белта» замминистра юстиции Наталья Филиппова.

По ее словам, на нарушение масочного режима беларусам грозит штраф по статье 17.5 КоАП: физическим лицам — в размере до 30 базовых величин, индивидуальному предпринимателю — до 200 базовых величин, юридическому лицу — до 500 базовых величин.

С 9 октября вступило в силу постановление Минздрава, которое обязывает граждан при посещении предприятий бытового обслуживания общепита, организаций, в общественном транспорте, метрополитене и такси использовать средства защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию.

Исправлено в 18:06. В заголовке указана сумма в 14 500 рублей. Изначально там было 11 600 рублей.