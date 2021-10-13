Украина отказала в разрешении на временное проживание бывшему фотографу TUT.by Вадиму Замировскому, сообщил он на своей странице в фейсбуке.

«Что сказать: большое спасибо, братья, продолжайте с трибун говорить о том, как вы поддерживаете беларусов», — прокомментировал решение журналист.

Вечером зампредседателя «Беларуской ассоциации журналистов» Борис Горецкий написал, что Замировскому все же предоставят вид на жительство в Украине.

«Украина предоставит журналисту Вадиму Замировскому вид на жительство и дальше будет поддерживать независимых журналистов, которые делают правдивые и качественные медиа для Беларуси. Только что мы разговаривали с руководительницей государственной миграционной службы Украины, которая отлично понимает проблемы наших коллег, и нашли выход из ситуации, которая сложилась», — написал Горецкий.

Обновлено в 19:32. Добавлена информация Бориса Горецкого.