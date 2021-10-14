Милиция в Гродно задержала 24 мигрантов из Ирака и хочет выслать их на родину

В Гродно милиция задержала 24 граждан Ирака, которые находятся в Беларуси без «документов, подтверждающих легальный статус пребывания в стране», сообщает «Белта» со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненского облисполкома.

Какие именно документы отсутствовали у иракцев, агентство не уточняет. В ведомстве утверждают, что мигранты собирались заселиться в один из гродненских хостелов, а администрация сообщила об этом в милицию.

Из-за отсутствия документов, необходимых для законного пребывания в Беларуси, граждане Ирака будут высланы на родину, рассказали в пресс-службе.