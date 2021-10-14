Солдата, который на служебном грузовике уехал из воинской части, приговорили к 7 годам колонии

12 октября суд Глубокского района приговорил 19-летнего солдата-срочника Александра Короткевича к 7 годам колонии усиленного режима, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Суд признал Короткевича виновным в самовольном оставлении службы (часть 1 статьи 455 УК), угоне грузового автомобиля (часть 1 статьи 214 УК), хищении огнестрельного оружия (часть 3 статьи 294 УК), в незаконном хранении, перевозке и ношении оружия (часть 2 статьи 295 УК) и сопротивлении милиции (часть 2 статьи 363 УК).

Весной 2021 года Короткевич проходил срочную службу в армии и с 27 марта по 4 апреля был направлен на учебный полигон. Там солдату выдали автомат и закрепили за ним служебный автомобиль. 2 апреля обвиняемый «самовольно покинул учебный полигон» на служебной машине и с автоматом «с целью навестить свою мать».

По материалам дела, Короткевич скрывался от силовиков в Витебской области до задержания в одной из деревень Ушачского района.

Об инциденте с солдатом Минобороны рассказало 3 апреля. Тогда ведомство предполагало, что Короткевич направился к своей девушке в Полоцкий район.