Минздрав опубликовал карту всех пунктов вакцинации в Беларуси

Минздрав опубликовал на своем сайте карту всех пунктов вакцинации в Беларуси.

Ведомство утверждает, что на ней указаны более 850 точек, где можно сделать прививку от COVID-19. При клике на точку появляется информация о месторасположении пункта, его времени работы и телефоне для записи, а также электронная почта.

С 9 октября в Беларуси действует обязательный масочный режим в общественных местах. За его нарушение беларусам может грозить штраф по статье 17.5 КоАП: физическим лицам — в размере до 30 базовых величин, индивидуальному предпринимателю — до 200 базовых величин, юридическому лицу — до 500 базовых величин.

12 октября Минздрав впервые с начала пандемии сообщил о боле чем двух тысячах зараженных за сутки.