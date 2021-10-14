По делу журналиста Геннадия Можейко назначена лингвистическая экспертиза: проверят слова одноклассницы Андрея Зельцера

По делу Геннадия Можейко назначена лингвистическая экспертиза, в рамках которой проверят слова одноклассницы погибшего Андрея Зельцера в материале журналиста, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.

«Шесть слов или шесть фраз. Слова вот этой девочки, одноклассницы обвиняемого в терроризме. Вот под эти фразы будут проводить лингвистическую экспертизу», — сказал Сунгоркин корреспонденту Sputnik.

Он также добавил, что к Можейко в СИЗО никого не пускают: «Объявили, что он сидит на карантине в связи с коронавирусом, и с ним не дают встречаться».