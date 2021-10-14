34‑летнего украинца приговорили к пожизненному заключению за убийство женщины и ее сына в Дзержинском районе

Минский областной суд приговорил 34-летнего украинца к пожизненному лишению свободы за двойное убийство и хулиганство, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Его признали виновным в убийстве из хулиганских побуждений, убийстве, совершенном с особой жестокостью и с целью скрыть скрыть другое преступление, а также в хулиганстве.

По версии следствия, в декабре 2020 года в Дзержинском районе мужчина попытался задушить своего знакомого во время застолья, но его остановили очевидцы.

Несколько дней спустя обвиняемый выпивал в доме своей знакомой. Он подарил сыну хозяйки дома часы и потребовал примерить подарок. Молодой человек отказался, и тогда обвиняемый его избил. Затем мужчина взял нож и напал на знакомую, которая пыталась его остановить. От множественных ударов ножом она погибла на месте.

После этого обвиняемый нанес несколько ударов ударов тупым предметом и ножом по телу сына женщины, он погиб от полученных травм.

Также суд назначил обвиняемое принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания наказания и постановил взыскать с него компенсацию морального вреда потерпевшим суммарно на 61 857 рублей 70 копеек.