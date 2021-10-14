Польские полицейские нашли тело 24‑летнего сирийца у границы с Беларусью

Польские полицейские нашли на границе с Беларусью тело мужчины, при котором были документы 24-летнего гражданина Сирии, сообщает издание RMF24.

Тело лежали в поле недалеко от Кузницы-Белостоцкой, его заметили польские полицейские, которые патрулировали приграничную территорию на вертолете.

Сообщается, что с середины сентября мужчина находился на территории Беларуси.

Районная прокуратура в Сокулке начала расследование. Для определения причины смерти проведут вскрытие.

В августе Госпогранкомитет сообщал об умершем на беларуско-литовской границе иракце. 19 сентября беларуские пограничники утверждали, что нашли труп 39-летней гражданки Ирака, а польская погранслужба обнаружила в приграничной зоне на своей стороне три тела.

7 октября в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщали о трупе 29-летнего гражданина Шри‑Ланки, который обнаружили в Беларуси недалеко от границы с Литвой.