Обвиняемому по двум статьям УК блогеру Vadimati дали 20 суток за «распространение экстремистских материалов»

Суд Щучинского района осудил гродненского блогера Вадима Ермашука, известного как Vadimati, на 20 суток ареста за «распространение экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП), сообщила «Медиазоне» его адвокат Юлия Юргилевич.

По словам адвоката, Ермашуку вменили наличие сообщений от признанного «экстремистским» телеграм-канала Nexta на странице блогера в инстаграме.

В конце сентября Вадиму Ермашуку предъявили обвинения в оскорблении Лукашенко (статья 368 УК) и надругательстве над госсимволикой (статья 370 УК). Как пояснила Юлия Юргилевич, сейчас отбывать сутки блогера не отправят — 14 октября его должны перевезти в СИЗО Гродно, где он будет находиться под стражей в рамках уголовного дела. Его могут отправить отбывать сутки после освобождения.

Блогера задержали 16 августа в Щучине, куда он приехал снимать новый ролик. Позже суд назначил ему 25 суток ареста по статье о несанкционированных массовых мероприятиях (статья 24.23 КоАП) за за призывы приехать на спортивное мероприятие в Щучине. В сентябре мужчину осудили осудили еще на 15 суток. Причиной для нового протокола стало то, что 13 августа Вадим Ермашук позвонил в службу «115» и нецензурно высказался по поводу ЖКХ и горисполкома.

Вадим Ермашук — известный в Гродно блогер, на его инстаграм подписано почти 45 тысяч человек.