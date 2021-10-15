Минздрав: в Беларуси новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки

Министерство здравоохранения опубликовало новую официальную статистику по коронавирусу в Беларуси и сообщило о 2 073 заболевших. Умерли 16 человек.

12 октября ведомство впервые отчиталось более чем о двух тысячах зараженных за сутки.

В Беларуси выявили рекордное количество заразившихся коронавирусом за сутки

В апреле «Медиазона» опубликовала исследование, согласно которому с июня по декабрь 2020 года только в Минске заболели как минимум 101 966 человек. Минздрав утверждает, что в этот период во всей стране — включая Минск — зарегистрировали только 88 753 пациентов с коронавирусом.

