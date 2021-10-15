В Бобруйске мужчина до смерти избил трехлетнюю дочку подруги

30-летний житель Бобруйска признался на допросе, что 6 октября избил до смерти трехлетнюю дочь своей подруги, сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, 27-летняя жительница Бобруйска оставила дочь под присмотром 30-летнего сожителя. Когда женщина вернулась, ребенок спал, а начал задыхаться. Приехавшие медики пытались реанимировать ее, но девочка скончалась в машине скорой помощи.

Судмедэкспертизы предварительно установила, что смерть девочки наступила от травмы головы, туловища, верхних и нижних конечностей, сопровождавшейся закрытой черепно-мозговой травмой, а также закрытыми двусторонними переломами ребер, разрывом печени, кровоподтеками на голове, туловище и конечностях.

30-летний мужчина дал признательные показания. Ему предъявили обвинение по в убийстве малолетнего с особой жестокостью (пункты 2 и 6 части 2 статьи 139 УК) и заключили под стражу.