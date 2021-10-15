15‑летний школьник притворился жертвой вымогателей‑подрывников, чтобы получить деньги на фейковый аккаунт в каршеринге
15‑летний школьник притворился жертвой вымогателей‑подрывников, чтобы получить деньги на фейковый аккаунт в каршеринге
15 октября 2021, 17:51
 
 
 
 
 

В Минске 15-летний школьник с помощью приложения, позволяющего имитировать сообщения от других пользователей на свой номер, притворился жертвой вымогателей, сообщает МВД.

Подросток присылал самому себе сообщения о минировании детского сада и школы. В сообщениях от лица вымогателей он требовал 2 500 российских рублей. Чтобы получить эту сумму, девятиклассник обратился в общественное объединение по защите детей. Милиционеры не обнаружили взрывных устройств, о которых шла речь в сообщениях «шантажистов», а во время осмотра мобильного телефона школьника заметили подозрительное приложение. Тогда он рассказал, что деньги были нужны ему для создания фейкового аккаунта в каршеринге.

     
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