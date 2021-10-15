МВД не нашло нарушений в карикатуре газеты «Минская правда» с ксендзами и свастикой

МВД не нашло нарушений законодательства в карикатуре газеты «Минская правда» с католическими священнослужителями, у которых наперсные кресты превращаются в свастики, заметило издание «The Village Беларусь».

«В ходе проведения проверки нарушений действующего законодательства со стороны УП ИА "Минская правда" не установлено», — ответило ведомство на петицию, размещенную на портале «Удобный город»

Ранее авторам той же петиции ответило Министерство информации; оно сообщило, что потребовало от редакции «Минской правды» не допускать публикации подобных материалов в будущем.

Карикатура, на которой кресты католических священнослужителей превращались в свастики, была опубликована в газете в начале сентября.

В день выхода этого номера в выходных данных газеты главным редактором значилась Ольга Селезнева, которая заняла эту должность в августе 2021 года. В следующем номере главный редактор уже не был указан.

«Она действительно проходит согласование на должность главного редактора, а сейчас временно исполняет его обязанности», — утверждает издание.