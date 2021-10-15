Пресс‑служба комитета экспертиз рассказала об «уничтожении имущества» своего председателя; ему сожгли машину

Пресс-служба Государственного комитета судебных экспертиз рассказала о «преступных действиях против жизни и здоровья» председателя Алексея Волкова, пишет «Белта». Речь идет о сгоревшей машине, уточняет «Наша Ніва».

«1 октября 2021 года совершены преступные действия против жизни и здоровья семьи председателя Государственного комитета судебных экспертиз генерал-майора юстиции Волкова Алексея Александровича, что, безусловно, является местью за принципиальную государственную и гражданскую позицию. В результате циничных действий уничтожено имущество председателя Государственного комитета», — сообщило ведомство.

Пресс-служба подчеркивает, что после случившегося сотрудники комитета собрали деньги для своего председателя, а тот передал их в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации №2 Фрунзенского района Минска.