Суд признал телеграм‑каналы Светланы Тихановской и платформы «Голос» экстремистскими

Суд Центрального района Минска признал телеграм-канал Светланы Тихановской и канал платформы «Голос» экстремистскими, сообщает ГУБОПиК.

2 апреля Тихановскую внесли в список причастных к террористической деятельности. По делу о создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК) проходят члены Координационного совета, в который входит также Светлана Тихановская.

12 октября стало известно, что против нее и политика Павла Латушко возбудили уголовное дело о «самовольном присвоении власти».

Платформа «Голос» — инициатива одного из проектов штаба Виктора Бабарико — «Честные люди». «Голос» занимался в том числе альтернативным подсчетом голосов на выборах президента в 2020 году.