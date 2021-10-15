В Гомеле мать выбросила младенца в выгребную яму туалета; мальчика нашли и госпитализировали

Гомельские спасатели нашли новорожденного ребенка в выгребной яме общественного туалета; мальчика госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии, сообщает МЧС. Позже Следственный комитет сообщил, что против матери возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего (часть 1 статьи 14 и пункт 2 части 2 статьи 139 УК); она задержана.

Как уточняет ведомство, сообщение об обнаружении ребенка в выгребной яме поступило спасателям от диспетчера скорой помощи около 10:20 утра.

«Через 5 минут спасатели прибыли на место. В ходе предварительного разбирательства установлено, что женщина 1995 года рождения., неработающая, после родов оставила ребенка в выгребной яме туалета и скрылась», — пишет ведомство.

Сам туалет находится в местном пункте приема стеклотары. По словам начальника караула местной пожарной аварийно-спасательной части Александра Сабодаша, он обнаружил ребенка, когда подбежал к яме и услышал слабый детский плач.

«В этот же момент крикнул спасателям, чтобы снимали куртки боевой одежды и, не дожидаясь коллег, прыгнул за новорожденным в яму. Достал его и передал пожарному Андрею Бадюкову. Он сразу же закутал мальчика в куртку и полотенца, которые принесли работницы пункта. В этот момент прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, которые забрали ребенка», — рассказал Сабодаш.

Новорожденного мальчика отвезли в детское реанимационное отделение Гомельской городской больницы № 3, его состояние оценивают как тяжелое, пишет МЧС.

Как добавляет ведомство, сотрудники Новобелицкого РОВД уже нашли мать ребенка. Ее также госпитализировали.

Обновлено в 18:22. Добавлена информация о возбуждении уголовного дела против матери ребенка.