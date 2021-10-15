Минчанина задержали перед хоккейным матчем из‑за обложки паспорта с «Погоней» и арестовали на 15 суток

23-летнего минчанина задержали из-за обложки паспорта с гербом «Погоня», обнаруженной при досмотре перед входом на стадион, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По данным правозащитников, 14 октября Владислав Федоров приехал на стадион «Минск-Арена» на хоккейный матч «Динамо-Минск — Спартак». Его задержали и доставили в РУВД Центрального района. Там на минчанина составили протокол о неповиновении законному требованию милиционера (статья 24.3 КоАП).

15 октября дело Федорова рассмотрели в суде Центрального района. Он признал вину, но утверждал, что неповиновения не было, пишет «Вясна». При этом милиционер, выступая в суде, сказал, что Федорова задержали по подозрению в участии в несанкционированных массовых мероприятиях.

Судья Виктория Шабуня назначила ему 15 суток ареста.