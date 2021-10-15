Минский городской суд оставил журналиста Геннадия Можейко под стражей

Минский городской суд отклонил жалобу адвоката журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко на решение суда Партизанского района от 13 октября — он остается под стражей, передает РИА «Новости».

Процесс проходил в закрытом режиме. Самого Можейко в суд не привели.

Журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» задержали 1 октября. Ему предъявили обвинение в разжигании вражды (статья 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

13 октября суд Партизанского района Минска отказал Можейко в изменении меры пресечения.