Главред «Комсомольской правды»: вернуться в Беларусь Можейко заставили сотрудники российских спецслужб

Сотрудники российских спецслужб заставили журналиста Геннадия Можейко вернуться в Минск, рассказал главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин телеканалу RTVI. Он подчеркнул, что источник этой информации — неофициальный.

«Неофициально мы знаем следующее: когда он приехал в аэропорт Шереметьево на регистрацию рейса в Варшаву, к нему подошли сотрудники наших спецслужб, опять же, я говорю "наши" неофициально, и сказали: "Дорогой товарищ Можейко Геннадий, вы числитесь у нас в списках нежелательных персон и должны покинуть Москву"», — поделился Сунгоркин.

По словам главреда, российские силовики настояли, чтобы Можейко вернулся именно в Минск и проводили его на самолет, а в Беларуси журналиста встретили сотрудники КГБ.

«Как я понимаю, он говорит: "Охотно покину [Россию], вот мой билет в Варшаву — Извините, нет-нет-нет, вы должны покинуть Москву и вернуться туда, откуда вы к нам прибыли, вы должны вернуться в Минск, и мы вам в этом поможем"», — объяснил Сунгоркин.