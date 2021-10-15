«Кибер‑Партизаны» опубликовали прослушку милицейского инструктажа по созданию тяжелых условий для задержанных на акциях

Хакерская группировка «Кибер-Партизаны» опубликовала аудиозапись, как утверждается, телефонных разговоров сотрудников беларуской милиции, которые обсуждают искусственное создание тяжелых условий для задержанных оппозиционеров — помещение в одну камеру с бездомными, обработку помещений хлоркой, выдачу рваных матрасов.

На записи человек, которого «Кибер-Партизаны» в титрах называют первым замначальника главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Виталием Козловым, дает указания своему собеседнику, который представлен как сотрудник УВД Миноблисполкома Николай Максимович.

Козлов говорит Максимовичу, что «Морин давал команды, чтобы все, которые вот эти, ***** [блин], ********* [негодяи], ***** [блин], осужденные, ***** [блин], бомжи, ***** [блин], камеры ***** [к черту], все остальное». Тот отвечает: «Угу, условия для содержания». Козлов, уточняет: «Как это происходит с Букатой из Столбцов».

После этого следует запись разговора, как утверждается, Максимовича с начальником ОВД Столбцовского района Александром Коротышом. Максимович уточняет у Коротыша условия содержания Букаты — судя по всему, это фамилия задержанного.

«Матрас дополнительный затребовал, сейчас дадим, чтобы были все комфортные условия. Или не надо? Или забрать то, что есть?», — уточняет у собеседника Коротыш.

Максимович объясняет собеседнику: «Условия содержания должны быть отличные, только повернуть на 180 градусов». Он добавляет, что соседи у Букаты должны быть «ароматные».

Коротыш спрашивает, следует ли не принимать передачи вовсе; Максимович отвечает: «Все в рамках действующего законодательства, но именно по соседям, по условиям...».

В следующей записи разговора Максимович отчитывается перед Козловым — вероятно, о разговоре с Коротышом. Козлов, услышав о просьбе выдать дополнительный матрас, смеется и указывает Максимовичу: «Пообщайся с остальными, с солигорскими».

В еще одной записи Максимович говорит с человеком, подписанным как начальник Солигорского РОВД Александр Шаровар. Максимович просит у собеседника уточнить, сколько у него задержанных «по 23.34». Тот отвечает, что двое. Тогда Максимович уточняет, в каких условиях они содержатся.

«В одиночной камере, значит, самые херовые матрасы, чуть ли не рваные там, ***** [блин], вшивые. Значит, поодиночке сидят. Сейчас даю команду бомжей им найти. Хлоркой обрабатывали вчера три раза...» — рассказывает Шаровар.

Максимович прерывает собеседника: «То есть, ты понимаешь все это вот», а затем добавляет, что «это все должно быть однозначно для этой категории всегда».

На очередной записи Максимовича дает указания человеку, указанному в подписи как замначальника Борисовского РОВД Павел Змитер. Ему Максимович объясняет: «Если решение суда — сутки, значит в ИВС для них должны быть созданы самые комфортные условия, только на 180 градусов повернутые».

«Ароматы, ***** [блин], уборка хлоркой и так далее. В рамках действующего законодательства, безусловно, но вместе с тем: бомжи, кончи. Чтобы они понимали, что сутки, ***** [блин] — это не отдохнуть на двух матрасах и за акцию получить еще деньги, понятно?» — спрашивает он.

Беларуские арестанты сообщали о «пытках хлоркой» в изоляторах. Политик Николай Козлов (на тот момент задержанный за неповиновение должностному лицу) рассказывал, что однажды на пол его камеры вылили 20 литров концентрированного раствора хлорки, от запаха он почувствовал себя плохо.

Об угрозах силовиков «бросить в камеру с бомжами» говорила основательница «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, проходившая обвиняемой по уголовному делу об уклонении от налогов.

О похожем опыте рассказывала журналистка «Нашай Нiвы» Катерина Карпицкая, отсидевшая 30 суток в изоляторе на Окрестина по обвинению в «несанкционированном пикете». По ее словам, в камеру «подселяли» женщин со вшами «в ожидании, что у нас начнется истерика».