Представитель ГУБОПиК: подписка на каналы, признанные экстремистскими, пока не наказуема

Начальник отдела ­ГУБОПиК Вячеслав Орловский объяснил, что подписка на каналы, признанные судом экстремистскими материалами, пока не наказуема, передает «СБ».

«Дело в том, что телеграм-канал может признаваться как экстремистским материалом, так экстремистским формированием. Если у него статус экстремистского формирования, то его подписчики действительно могут стать фигурантами уголовных дел. Что касается подписки на каналы, которые признаются экстремистскими материалами, то она пока не наказуема», — рассказал Орловский.

При этом, если подписчик телаграм-канала, признанного экстремистким материалом, репостит его публикации, перечисляет деньги админам или «сливает туда информацию», его могут привлечь к административной ответственности, уточнил милиционер.

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса (до семи лет лишения свободы) как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на «экстремистские» телеграм-каналы.