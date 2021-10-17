France‑Presse: посол Франции покинул Беларусь по требованию Минска

Посол Франции Николя де Лакост покинул Беларусь по требованию беларуских властей, сообщает агентство France-Presse.
Заявление о причинах отъезда французского дипломата ожидается завтра, пишет «Радые Свабода» со ссылкой на посольство.
Николя де Лакост стал послом Франции в Беларуси в 2020 году. Издание Zerkalo напомнило, что дипломата не было на вручении верительных грамот Александру Лукашенко в сентябре прошлого года. 8 декабря 2020 года глава диппредставительства вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.
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