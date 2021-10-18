МИД Беларуси: посол Франции не завершил процедуру вступления в должность, срок согласия на его назначение истек

Посол Франции Николя де Лакост покинул Беларусь, поскольку не завершил процедуру вступления в должность, а срок согласия на его назначение истек, пишет «Белта» со ссылкой на МИД.

По словам пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза, Де Лакост въехал в Беларусь в качестве назначенного посла Франции в ноябре 2020 года, а в декабре вручил копии верительных грамот министру иностранных дел.

«Однако впоследствии глава французской дипмиссии не высказал готовности завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Республике Беларусь», — сказал Глаз.

МИД Беларуси сообщил французским властям, что срок согласия на назначение посла истек.

Как пишет «Белта», сегодня посла Беларуси во Франции Игоря Фисенко отозвали в Минск на консультации.

«Искренне сожалеем о такой позиции наших французских коллег. Особо хотим подчеркнуть, что данная естественная мера стала вынужденным шагом. Мы заинтересованы в восстановлении полноценного уровня функционирования обеих дипмиссий», — добавил пресс-секретарь.

17 октября посол Франции Николя де Лакост покинул Беларусь по требованию беларуских властей.

Де Лакост стал послом Франции в Беларуси в 2020 году. Издание Zerkalo напомнило, что дипломата не было на вручении верительных грамот Александру Лукашенко в сентябре прошлого года. 8 декабря 2020 года глава диппредставительства вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.