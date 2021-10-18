МВД признало сайт с картой дворовых чатов dze.chat «экстремистским формированием»

МВД признало «экстремистским формированием» карту беларуских дворовых чатов dze.сhat, сообщает телеграм-канал ГУБОП.

Согласно сообщению канала, «ресурс поддерживает и популяризирует локальное и дворовое протестное движение», организуя работу местных чатов, в которых «распространяются экстремистские материалы, проходит обучение и подготовка для участия в массовых беспорядках», а также «публикуются призывы в поддержку протестных настроений».

Формирование «экстремистских формирований». На каком основании ГУБОП собрался сажать подписчиков телеграм‑каналов

«Действия создателей, руководителей, в том числе, структурных подразделений данного экстремистского формирования (дворовых чатов), а также его подписчиков образуют состав преступления, предусмотренного статьей 361-1 Уголовного кодекса Беларуси (до 7 лет лишения свободы)», — пишет ГУБОП.

По утверждению близкого к силовикам канала, «подписка на указанные ресурсы, является основанием для проведения следственных действий (в том числе обыска) и дачи правовой оценки каждому подписчику».

Проект dze.chat запустил в начале сентября прошлого года активист Антон Мотолько с анонимными соратниками. Исходно на сайт добавляли ссылки на дворовые чаты по всей Беларуси. Со ссылкой на проект Мотолько в своем телеграм-канале публиковал фото и видео с акций протеста в разных точках страны.

В ноябре того же года команда dze.chat запустила одноименный телеграм-канал, а на сайте проекта появились ссылки на локальные зарубежные чаты — не только в Европе, но и в США, Израиле и Японии.

Позже МВД опубликовало на своем сайте «перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности». Сейчас в списке две инициативы — «Рабочы рух» и dze.chаt. О признании «экстремистским формированием» движения «Рабочы рух» говорил 29 сентября представитель КГБ Константин Бычек.

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.

Позже начальник отдела ­ГУБОПиК Вячеслав Орловский уточнил: если канал признан экстремистским формированием, то его подписчики «действительно могут стать фигурантами уголовных дел».

Юрист Михаил Боднарчук объяснял «Медиазоне», что такая возможность была заложена уже в новой редакции закона «О противодействии экстремизму», принятой в апреле этого года. При этом, по мнению Боднарчука, чтобы предъявить человеку обвинение в участии в «экстремистском формировании», следствию нужно доказать, что он входил в группу с целью совершения «экстремистского» преступления.

«То есть даже в случае признания какого-либо чата "экстремистским формированием" необходимо будет дополнительно доказать, что конкретный участник каким-то образом принимал участие в действиях, отнесенных к экстремизму. Поэтому можно предположить, что данный состав преступления будет скорее являться дополнительным, будет обязательно соседствовать в обвинении с каким-то другим, более конкретным», — прогнозировал юрист.

Обновлено в 18:57. Добавлена информация о списке экстремистских формирований на сайте МВД.