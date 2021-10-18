На двоих жителей Гродно составили протоколы за то, что они не встали во время исполнения государственного гимна на хоккейном матче

В Гродно на двоих посетителей хоккейного матча составили административные протоколы за незаконные действия по отношению к госсимволам (статья 24.54 КоАП) из-за того, что они не встали во время исполнения гимна, пишет s13.ru со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома.

Как уточняет издание, 15 октября во время матча между командами «Неман» и «Гомель» два гродненца 37 и 39 лет продолжили сидеть на трибунах, когда заиграл гимн. Статья о незаконных действиях, по которой на болельщиков составили протоколы, предусматривает штраф до пяти базовых величин (145 рублей).

По информации s13.ru, два месяца назад во время матча молодежной команды «Неман» одного из зрителей, который не встал во время гимна, отвезли в РОВД. На него составили протокол, а чуть позже суд оштрафовал его по той же статье.

Хоккейные болельщики, с которыми связалось издание, рассказали, что теперь во время игр дикторы призывают слушать гимн стоя, а мужчинам следует еще и снять шапки.