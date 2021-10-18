ГУБОПиК предложил лишать гражданства беларусов, которые «сбежали из страны и работают в интересах западных стран»

Представитель ГУБОПиК Вячеслав Орловский предложил лишать гражданства беларусов, которые «сбежали из страны, ненавидят ее и работают в интересах западных стран». Эту идею он высказал в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня».

«Люди, которые сбежали из нашей страны, ненавидят ее и сегодня работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться беларусами. Если они отвернулись от страны, почему страна не может отвернуться от них? В результате они не смогут приехать в Беларусь в свободном порядке, не смогут участвовать в электоральных процессах, общественно-политической жизни государства», — сказал Орловский.

Он напомнил, что в прошлом году власти внесли поправки в закон «О гражданстве», которые позволяют лишать приобретенного не по рождению гражданства за экстремизм.

«С этого момента лица, которые приобрели белорусское гражданство, могут его утратить, если по приговору суда они будут признаны виновными в совершении ряда преступлений — экстремистских, террористических либо причиняющих тяжкий вред интересам Беларуси. Есть в этом списке и статья 361 УК, о которой сейчас говорим. Стоит отметить, что эти изменения мы разрабатывали два года. И тогда речь шла только об утрате гражданства лицами, которые это гражданство приобрели, а не стали белорусами по праву рождения. Но я считаю, что нужно посмотреть дальше», — сказал Орловский «СБ».