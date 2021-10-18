Новым министром юстиции стал бывший замминистра МВД Сергей Хоменко

Александр Лукашенко назначил новым министром юстиции бывшего замминистра МВД Сергея Хоменко, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Хоменко родился 21 сентября 1966 года. Он окончил Орджоникидзевское краснознаменное училище имени Кирова, Военную академию имени Фрунзе и факультет генштаба Военной академии Беларуси.

Должность замглавы МВД Хоменко занимал с декабря 2019 года. До этого он с возглавлял департамент охраны МВД, а еще раньше — служил в должности первого замкомандующего внутренними войсками МВД.

На посту министра юстиции Хоменко сменил юриста Олега Слижевского, занимавшего эту должность с 13 декабря 2011 года.