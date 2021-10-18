Новым министром юстиции стал бывший замминистра МВД Сергей Хоменко

Александр Лукашенко назначил новым министром юстиции бывшего замминистра МВД Сергея Хоменко, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Хоменко родился 21 сентября 1966 года. Он окончил Орджоникидзевское краснознаменное училище имени Кирова, Военную академию имени Фрунзе и факультет генштаба Военной академии Беларуси.
Должность замглавы МВД Хоменко занимал с декабря 2019 года. До этого он с возглавлял департамент охраны МВД, а еще раньше — служил в должности первого замкомандующего внутренними войсками МВД.
На посту министра юстиции Хоменко сменил юриста Олега Слижевского, занимавшего эту должность с 13 декабря 2011 года.
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