В Ольшанах из‑за коронавируса закрыли вещевой рынок; неделю назад там закрыли пункт вакцинации, где привился один человек

16 октября в Ольшанах из-за «сложившейся эпидемиологической ситуации» прекратил работу вещевой рынок, пишет Polese.by со ссылкой на слова главного санитарного врача района Антона Маджаро.

По словам Маджаро, прекращение работы рынка связано с большим количеством выявленных нарушений санитарных норм. Рынок откроется только после их устранения.

13 октября в Ольшанах закрыли прививочный пункт: за три недели там привился всего один человек, житель деревни Ремель. Как отмечал главный врач района Виктор Мойсюк, как раз из-за этого в агрогородке и зашла речь о закрытии вещевого рынка в качестве профилактической меры.