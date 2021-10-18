В Горках пенсионерку приговорили к 1,5 годам домашней химии за комментарий «Ну и рожа толстая» под фотографией милиционера

Суд Горецкого района приговорил 69-летнюю местную жительницу Наталью Зубарову к 1,5 годам домашней химии за оскорбление сотрудника Оршанского РУВД (статья 369 УК) в «Однокласниках», сообщает «Вясна».

Согласно обвинению, Зубарова оставила комментарий «Ну и рожа толстая» под фотографией начальника ИДН Дмитрия Вишневского в «Одноклассниках». В суде пенсионерка не признала вину и не согласилась с исковым заявлением о компенсации морального вреда.

Судья Виктор Яскович постановил конфисковать компьютер пенсионерки в доход государства и взыскать с нее компенсацию в размере 1000 рублей в пользу потерпевшего милиционера.