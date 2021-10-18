Минздрав приостановил оказание плановой медпомощи из‑за COVID‑19

Министерство здравоохранения временно приостанавливает оказание плановой медицинской помощи ради пациентов с COVID-19, сообщает ведомство со ссылкой на приказ №1287 от 15 октября.

Как уточняет Минздрав, приостановлены будут диспансеризации, скрининговые мероприятия, реабилитационная помощь, физиотерапевтические процедуры, лечение в отделениях дневного пребывания и плановая стоматологическая помощь.

Ранее Минздрав прекращал плановую медпомощь в начале декабря 2020 года.