Минздрав приостановил оказание плановой медпомощи из‑за COVID‑19
Минздрав приостановил оказание плановой медпомощи из‑за COVID‑19
Коронавирус
18 октября 2021, 13:05
 
 
 
 
 

Министерство здравоохранения временно приостанавливает оказание плановой медицинской помощи ради пациентов с COVID-19, сообщает ведомство со ссылкой на приказ №1287 от 15 октября.

Как уточняет Минздрав, приостановлены будут диспансеризации, скрининговые мероприятия, реабилитационная помощь, физиотерапевтические процедуры, лечение в отделениях дневного пребывания и плановая стоматологическая помощь.

Ранее Минздрав прекращал плановую медпомощь в начале декабря 2020 года.

     
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