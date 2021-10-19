МВД признало «экстремистским формированием» телеграм‑канал и чат «Буслы ляцяць»
МВД признало «экстремистским формированием» телеграм‑канал и чат «Буслы ляцяць»
ГУБОПиК против телеграма
19 октября 2021, 10:52
 
 
 
 
 

Министерство внутренних дел признало чат и телеграм-канал «Буслы ляцяць» экстремистским формированием. Об этом сообщил канал ГУБОП.

В июле суд Центрального района Минска внес эти чат и канал в список экстремистских материалов.

В конце сентября в телеграм-канале «Буслы ляцяць» появилось видео атаки на базу ОМОНа в Уручье с помощью дронов. Как утверждалось в сообщении канала, с большой высоты на территорию базы сбросили две пятилитровые емкости с зажигательной смесью, одна из них повредила автомобиль. После этого Генпрокуратура предложила ужесточить правила использования дронов.

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.

Позже начальник отдела ­ГУБОПиК Вячеслав Орловский уточнил: если канал признан экстремистским формированием, то его подписчики «действительно могут стать фигурантами уголовных дел».

Юрист Михаил Боднарчук объяснял «Медиазоне», что такая возможность была заложена уже в новой редакции закона «О противодействии экстремизму», принятой в апреле этого года. При этом, по мнению Боднарчука, чтобы предъявить человеку обвинение в участии в «экстремистском формировании», следствию нужно доказать, что он входил в группу с целью совершения «экстремистского» преступления.

«То есть даже в случае признания какого-либо чата "экстремистским формированием" необходимо будет дополнительно доказать, что конкретный участник каким-то образом принимал участие в действиях, отнесенных к экстремизму. Поэтому можно предположить, что данный состав преступления будет скорее являться дополнительным, будет обязательно соседствовать в обвинении с каким-то другим, более конкретным», — прогнозировал юрист.

     
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