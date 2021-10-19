МВД признало «экстремистским формированием» телеграм‑канал и чат «Буслы ляцяць»

Министерство внутренних дел признало чат и телеграм-канал «Буслы ляцяць» экстремистским формированием. Об этом сообщил канал ГУБОП.

В июле суд Центрального района Минска внес эти чат и канал в список экстремистских материалов.

В конце сентября в телеграм-канале «Буслы ляцяць» появилось видео атаки на базу ОМОНа в Уручье с помощью дронов. Как утверждалось в сообщении канала, с большой высоты на территорию базы сбросили две пятилитровые емкости с зажигательной смесью, одна из них повредила автомобиль. После этого Генпрокуратура предложила ужесточить правила использования дронов.

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.

Позже начальник отдела ­ГУБОПиК Вячеслав Орловский уточнил: если канал признан экстремистским формированием, то его подписчики «действительно могут стать фигурантами уголовных дел».

Формирование «экстремистских формирований». На каком основании ГУБОП собрался сажать подписчиков телеграм‑каналов

Юрист Михаил Боднарчук объяснял «Медиазоне», что такая возможность была заложена уже в новой редакции закона «О противодействии экстремизму», принятой в апреле этого года. При этом, по мнению Боднарчука, чтобы предъявить человеку обвинение в участии в «экстремистском формировании», следствию нужно доказать, что он входил в группу с целью совершения «экстремистского» преступления.

«То есть даже в случае признания какого-либо чата "экстремистским формированием" необходимо будет дополнительно доказать, что конкретный участник каким-то образом принимал участие в действиях, отнесенных к экстремизму. Поэтому можно предположить, что данный состав преступления будет скорее являться дополнительным, будет обязательно соседствовать в обвинении с каким-то другим, более конкретным», — прогнозировал юрист.