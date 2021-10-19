Генпрокуратура постановила заблокировать сайт издания «Вольнае Глыбокае»

По требованию прокуратуры заблокирован сайт издания «Вольнае Глыбокае», сообщает ведомство.

Прокуратура утверждает, что на сайте публиковали фото и видео с сайтов, признанных экстремистскими, а деятельность госорганов «представлялась как незаконная, оправдывались и героизировались лица, совершившие правонарушения и преступления».

Также, утверждает ведомство, в публикациях издания «негативно характеризовалась общественно-политическая ситуация в стране после завершения избирательной кампании, дискредитировалась работа правоохранительной и судебной системы страны».

Таким образом, по мнению прокуратуры, «Вольнае Глыбокае» нарушило закон «О средствах массовой информации», в связи с чем вынесено постановление об ограничении доступа к сайту.

«Вольнае Глыбокае» выходила в Витебской области 26 лет, последний выпуск датирован 31 декабря 2020 года. Как рассказал «Радыё рацыя» главный редактор и издатель газеты Владимир Скрабатун, причиной закрытия стали финансовые проблема. «За 900 эксземпляров не вижу смысла ее печатать. 900 экземпляров или миллион — работа одна и та же. Только печать стоит для 900 экземпляров 435 рублей. А если бы была тысяча, две тысячи? Это уже бы стоило 1 000 рублей. Где такие деньги взять? У нас столько рекламы нет», — посетовал журналист.

После закрытия газеты он объявил, что будет развивать сайт издания.