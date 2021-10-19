Волонтера, помогавшего у ИВС на Окрестина, задержали в Венгрии по запросу беларуских силовиков; он за решеткой уже 2,5 месяца

В конце июля 2021 года венгерские пограничники задержали активиста Валентина Власика, который находился в международном розыске по запросу беларуских силовиков, сообщает «Еврорадио».

Как рассказала журналистам подруга задержанного Ирина, она вместе с Власиком и друзьями поехала отдыхать на море. «На границе с Венгрией нас остановили, проверили паспорта, после чего сказали Валентину: с вещами на выход. На вопрос, в чем причина задержания, ответили, что якобы какие-то вопросы с алиментами. Его забрали до выяснения обстоятельств, и в итоге он оказался в венгерской тюрьме», — приводит рассказ девушки «Еврорадио».

Издание находит «вопросы к алиментам» надуманным предлогом и упоминает заявление бывшей жены Валентина, которая просит не привлекать мужчину к уголовной ответственности, поскольку задолженность по алиментам полностью погашена еще в июне 2020 года.

37-летний Валентин Власик был владельцем фирмы «Элементметаллстрой», а в августе 2020 года помогал волонтерам и задержанным возле ИВС на Окрестина. В сентябре он уехал в Польшу по гуманитарной визе.

Самоорганизация у колючей проволоки. Как волонтеры разбили палаточный лагерь под стенами изолятора на Окрестина

По словам Ирины, в юридических моментах Власику помогает центр солидарности в Польше, который составил письмо к венгерским властям.

Обращение в поддержку Власика написал и представитель Светланы Тихановской по правовым вопросам Сергей Зикрацкий. Он считает, что активиста объявили в международный розыск по политическим причинам. «Беларуская милиция угрожала ему уголовным преследованием, и он бежал из страны. Для этого он обратился в польское консульство и получил польскую гуманитарную визу. Но беларуские власти объявили его в розыск несмотря на то, что бывшая супруга не имеет претензий по выплате алиментов», — цитирует Зикрацкого «Еврорадио».

По словам Ирины, Польша готова была забрать Власика, но в Венгрии «постоянно переносят суды, держат в неведении и не дают связаться с Валентином». Она утверждает, что даже адвокату «нелегко выйти на контакт» с задержанным.

Суд по экстрадиции Валентина Власика назначен на 2 декабря.