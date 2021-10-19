Под Буда‑Кошелево 58‑летняя пенсионерка ударила палкой напавшего на нее грабителя и отобрала у него нож

18 октября в деревне Галы 58-летняя пенсионерка дала отпор напавшему на нее с ножом мужчине, сообщает МВД.

По информации ведомства, грабитель требовал у хозяйки дома деньги и ценности, а также пытался ее душить. Но женщина ударила его деревянной палкой и отобрала нож. После этого нападавший скрылся, успев забрать одежду, мобильный телефон, бутылку водки, еду и 50 рублей из кошелька потерпевшей.

Как утверждает МВД, оперативники перекрыли ближайшие дороги, проверили остановки, вокзалы, лес и соседние деревни. В итоге вечером на железнодорожном вокзале в Жлобине задержали 46-летнего местного жителя.

Сообщается, что он приехал в деревню на дизель-поезде и обратил внимание на дом женщины. «Сначала он тайком обследовал все комнаты и, ничего не найдя, напал на пенсионерку. Сперва душил черенком от лопаты, затем под угрозой ножа завел в дом», — рассказывает ведомство.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о разбое с проникновением в жилище (часть 2 статьи 207 УК). По данным МВД, летом 2020 года задержанный вышел на свободу, отбыв 15 лет лишения свободы за «разбойные нападения, изнасилования и насильственные действия сексуального характера в Жлобинском и Рогачевском районах».